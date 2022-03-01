Російські ракети типу «Іскандер» і «Калібр» летять у мирні українські міста

За п’ять днів повномасштабної агресії Росія випустила по населених пунктах України 113 бойових ракет. Найбільше ракетних ударів було здійснено у перший день відкритого вторгнення. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

«Від початку відкритого вторгнення Росія випустила 113 оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування типу «Іскандер» і «Калібр» по мирних містах і селах України», –йдеться в повідомленні головнокомандувача ЗСУ.

Валерій Залужний наголосив, що «цей кривавий злочин путінського режиму є кричущим порушення норм Міжнародного гуманітарного права і вимагає розслідування Міжнародного кримінального суду в Гаазі».

Статистика ракетних обстрілів Росією українських міст (фото ЗСУ)

Зазначимо, Гаазький трибунал починає розслідування злочинів Росії проти України. Таке розслідування самостійно ініціював прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан (Велика Британія). Дії окупанта він кваліфікує як військові злочини та злочини проти людства.

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