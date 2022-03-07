У понеділок, 7 березня, росіяни завдали авіаудар по «Макарівському хлібозаводу» на Київщині. Як повідомляє ДСНС, рятувальники витягнули з-під завалів тіла 13 людей.

У повідомленні рятувальників вказано, що снаряд влучив на територію ДП «Макарівський хлібозавод», який зараз не експлуатується. З-під завалів рятувальники врятували п’ятьох людей, ще 13 людей загинуло.

За попередньою інформацією всього на території заводу перебувало близько 30 осіб. Інформації щодо інших 12 осіб наразі немає.

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