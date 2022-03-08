Бомба влучила у приватні будинки в Сумах

Ввечері 7 березня російські війська знову почали атаку на міста Сумської області. Голова адміністрації повідомив про авіабомбардування після 11 вечора житлових кварталів передмість і центру Сум та Охтирки.

«Бомбовим потраплянням декілька приватних будинків на вул. Роменській повністю стерто з лиця землі», — повідомив голова Сумської адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, є більше 10 загиблих, серед них і діти. На обстріляних локаціях працюють рятувальники, які розбирають завали та гасять пожежі.

Також голова Сумщини повідомив, що ворожа артилерія ввечері 7 березня розбомбила Охтирку, знищила хати у селі Битиця. 7 березня загинули четверо бійців тероборони Сумщини, автомобіль яких розстріляли росіяни.

Дмитро Живицький додав, що українські військові за допомогою байрактарів зупинили 4 великі колони бронетехніки, які рухались на Суми.

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