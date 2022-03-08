Російські літаки авіабомбами вщент знищили будинки в центрі Сум
Загинули більше 10 людей, серед них діти
Ввечері 7 березня російські війська знову почали атаку на міста Сумської області. Голова адміністрації повідомив про авіабомбардування після 11 вечора житлових кварталів передмість і центру Сум та Охтирки.
«Бомбовим потраплянням декілька приватних будинків на вул. Роменській повністю стерто з лиця землі», — повідомив голова Сумської адміністрації Дмитро Живицький.
За його словами, є більше 10 загиблих, серед них і діти. На обстріляних локаціях працюють рятувальники, які розбирають завали та гасять пожежі.
Також голова Сумщини повідомив, що ворожа артилерія ввечері 7 березня розбомбила Охтирку, знищила хати у селі Битиця. 7 березня загинули четверо бійців тероборони Сумщини, автомобіль яких розстріляли росіяни.
Дмитро Живицький додав, що українські військові за допомогою байрактарів зупинили 4 великі колони бронетехніки, які рухались на Суми.
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