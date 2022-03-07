Понад 2000 студентів-іноземців з 27 країн світу не можуть виїхати із Сум через постійні обстріли росіян, повідомила віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук у Facebook, 7 березня.

За словами Верещук, найбільше у Сумах студентів з Індії, Нігерії та Китаю.

«Індія – 659 студентів, Китай – 160, Туреччина – 144, Нігерія – 400 студентів. Серед студентів є громадяни країн Близького Сходу, Середньої Азії, Африки, Південно-Східної Азії, включаючи ПАР, Казахстан, Сінгапур та Саудівську Аравію. Загалом 2046 іноземних студентів з 27 країн світу», – написала Верещук.

Через повне ігнорування росіян забезпечити гуманітарні коридори для евакуації мирного населення, ці 2046 студентів стали заручниками у місті.

«Ігноруючи звернення керівників цих країн з проханням надати гуманітарні коридори студентам, росіяни насолоджуються приниженням цілих країн. Навіть таких як: Китай, Індія, Туреччина», – додала Ірина Верещук.

До слова, росіяни попри домовленості про гуманітарні коридори та евакуацію, порушують їх. Відтак 6 березня з Бучі та Гостомеля не змогли евакуювати людей через постійні обстріли. Того ж дня під час евакуації з Ірпеня і Маріуполя росіяни також обстріляли цивільних, загинули 8 людей, серед них сім'я з двома дітьми.

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