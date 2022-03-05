Міська рада Маріуполя, а також віце-прем’єр-міністерка України Ірина Верещук повідомили, що Росія порушила режим тиші. Через це евакуація населення з Маріуполя та Волновахи переноситься.

Нагадаємо, з 9:00 до 16:30 з Маріуполя та Волновахи мали евакуювати близько 200 тис. мешканців. Для цього під час другого раунду переговорів Україна домовилась з Росією про режим тиші у напрямку евакуації.

О 12:40 міська рада Маріуполя повідомила, що евакуація наразі не може відбутись, бо росіяни продовжують обстрілювати мирне населення.

«У зв'язку з тим, що російська сторона не дотримується режиму тиші і продовжила обстріл як самого Маріуполя, так і його околиць, з метою безпеки евакуація населення перенесеться. Просимо всіх маріупольців розходитись і прямувати до місць укриття. Додаткову інформацію про евакуацію буде розміщено найближчим часом», – сказано у повідомленні мерії Маріуполя.

Віце-прем’єр-міністерка України Ірина Верещук повідомила про те, що обстріли відбуваються і у Волновасі, де також мали створити гуманітарний коридор.

«В 11:45 російська сторона почала обстріл Волновахи з важкого озброєння. Росія порушила домовленості, навіть за посередності Червоного хреста не дотрималась взятих на себе зобов’язань і обстрілює місто Волноваха. Також у напрямку Маріуполь-Запоріжжя ведуться бої, що унеможливлює рух колони з Маріуполя до Запоріжжя», – сказала Ірина Верещук.

Зараз українська сторона намагається домовитись з Росією щодо встановлення режиму тиші та забезпечення безпечного гуманітарного коридору. Всю інформацію мешканцям повідомлять через гучномовці.

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