У Херсоні другий день поспіль тривають акції проти російської окупації, людей на головну площу міста виходить все більше

У суботу, 5 березня, в Херсоні продовжують мітинги проти російської окупації. Близько двох тисяч мешканців міста, огорнуті в українські прапори, закликають російську армію піти з міста.

На центральній площі Свободи у Херсоні зібралося близько двох тисяч беззбройних мешканців. Вони вийшли на вулицю з прапорами України, плакатами «Херсон – це Україна». Люди скандують «Ганьба», «Путін – ху*ло».

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Російські військові стріляють в повітря, щоб розігнати протест. Втім люди не розходяться, і під дулами автоматів продовжують висловлювати свою проукраїнську позицію.

Херсонці зібрались на площі Свободи, щоб показати свою незгоду з російською окупацією (фото Суспільного, УП)

Мітинги проти російської окупації продовжують відбуватися у різних точках України. Так, сьогодні зупинити російських військових також вийшли мешканці Білокуракиного на Луганщині.

Нагадаємо, що раніше росіяни почали звозити у Херсон людей із Криму для пропагандистських відео про нібито гуманітарну допомогу від Росії. Втім здійснити провокацію їм не вдалося.

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