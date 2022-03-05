З Маріуполя та Волновахи в суботу, 5 березня, відкриють гуманітарні коридори для цивільних, повідомив Суспільному радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За словами Подоляка, з 9:00 ранку оголошується режим тиші.

«Так, інформацію підтверджуємо. Що стосується кількості міст, то це тільки початок. Відпрацьовується робоча модель — після чого поступово в перелік місць для евакуації будуть додаватись інші міста та села», — заявив Подоляк.

У Міноборони РФ також заявили, що запрацюють гуманітарні коридори та маршрути для виходу мешканців Маріуполя та Волновахи, узгоджені з українською стороною.

Начальник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що з 9:00 до 16:00 буде встановлено режим тиші. З 11:00 починається евакуація мирного населення. Гуманітарний коридор прокладено маршрутом Маріуполь – Нікольське – Розівка – Пологи – Оріхів – Запоріжжя. Евакуація населення буде здійснюватись муніципальними автобусами з трьох точок:

СК «Іллічівець» (пр. Нахімова, 53)

Драмтеатр (Театральна площа, 1)

Кальміуська районна адміністрація (пр. Металургів, 193)

«Також, слідуючи по маршруту гуманітарного коридору в період тиші (з 09:00 до 16:00) можна буде виїхати на особистому транспорті. Величезне прохання до всіх водіїв, що виїжджають із міста, максимально сприяти евакуації мирного населення – беріть із собою людей, заповнюйте максимально транспорт. Відхилятися від маршруту гуманітарного коридору КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО», – повідомив Кириленко. За інформацією віце-прем'єр-міністерки Ірини Верещук, з гарячих точок планують вивезти близько 200 тисяч людей. P.S. Станом на 12:40 міська влада Маріуполя повідомила, що росіяни Станом на 12:40 міська влада Маріуполя повідомила, що росіяни порушили режим тиші , тому евакуація населення переноситься.

Нагадаємо, під час переговорів 3 березня Україна і Росія домовились про створення гуманітарних коридорів з можливістю тимчасового припинення вогню в місцях цих коридорів

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