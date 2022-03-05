Запроваджено режим тиші для евакуації людей з Маріуполя і Волновахи
Росія заявила про готовність створення гуманітарних коридорів
З Маріуполя та Волновахи в суботу, 5 березня, відкриють гуманітарні коридори для цивільних, повідомив Суспільному радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
За словами Подоляка, з 9:00 ранку оголошується режим тиші.
«Так, інформацію підтверджуємо. Що стосується кількості міст, то це тільки початок. Відпрацьовується робоча модель — після чого поступово в перелік місць для евакуації будуть додаватись інші міста та села», — заявив Подоляк.
У Міноборони РФ також заявили, що запрацюють гуманітарні коридори та маршрути для виходу мешканців Маріуполя та Волновахи, узгоджені з українською стороною.
Начальник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що з 9:00 до 16:00 буде встановлено режим тиші. З 11:00 починається евакуація мирного населення. Гуманітарний коридор прокладено маршрутом Маріуполь – Нікольське – Розівка – Пологи – Оріхів – Запоріжжя. Евакуація населення буде здійснюватись муніципальними автобусами з трьох точок:
- СК «Іллічівець» (пр. Нахімова, 53)
- Драмтеатр (Театральна площа, 1)
- Кальміуська районна адміністрація (пр. Металургів, 193)
Нагадаємо, під час переговорів 3 березня Україна і Росія домовились про створення гуманітарних коридорів з можливістю тимчасового припинення вогню в місцях цих коридорів
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