Наслідки від бомбардувань росіянами Харківської області

Чиновники США та НАТО, які спостерігають за війною в Україні, раніше цього тижня помітили явне зрушення у стратегії Росії – тепер держава-агресор, схоже, готова «бомбардувати міста до підкорення», що може призвести до значних жертв серед цивільного населення, повідомляє CNN із посиланням на високопоставленого представника «західної розвідки», ім’я якого в публікації відсутнє.

«Важке озброєння не тільки важче за вагою, а й важче з точки зору шкоди, яку воно може завдати. І воно набагато менш вибіркове. Значить, буде більше жертв. Це дуже грубий підхід», – сказав чиновник і зазначив, що його досвід спілкування з російським керівництвом приводить до висновку, що у них зовсім інші стандарти, коли йдеться про повагу до людського життя.

Раніше офіційні особи США попередили, що стратегія Росії, мабуть, зміщується з ураження військових цілей на знищення цивільного населення через провал початкового плану швидкого захоплення Києва та повалення українського уряду.

«Наступні дні, ймовірно, будуть важчими, з великою кількістю смертей, страждань і руйнувань, оскільки російські збройні сили перекидають важке озброєння і продовжують свої атаки по всій країні», – заявив у п'ятницю, 4 березня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Держсекретар США Ентоні Блінкен повторив цю думку на прес-конференції в Брюсселі після зустрічі з європейськими союзниками.

За словами високопоставленого представника західної розвідки, газета Washington Post першою повідомила, що в найближчі дні ймовірні значні жертви серед цивільного населення, «масові втрати людських життів».

Блінкен і Столтенберг у п'ятницю також відреагували на заклики створити в Україні безпольотну зону. Вони попередили, що це може призвести до «повноцінної війни в Європі», і

заявили, що вони роблять усе можливе, щоб допомогти Україні захиститися від російського вторгнення.

І Столтенберг, і Блінкен стверджували, що безпольотна зона НАТО просто нереальна через ризик того, що це призведе до прямого конфлікту між Росією та НАТО.

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