Востаннє «миротворці» ОДКБ були в Казахстані

Президент держави-агресорки, воєнний злочинець Володимир Путін ще 3 березня вніс на ратифікацію до Держдуми РФ протокол про внесення змін до угоди про миротворчу діяльність. Ним вводиться поняття «координуюча держава».

Як інформує ТАСС, протоколом передбачено, що під егідою Росії створюються колективні миротворчі сили ОДКБ для застосування в операції ООН з підтримки миру.

Відповідний протокол було підписано 16 вересня 2021 року у Душанбе. Зміни передбачають можливість задіяти сили обʼєднання у миротворчих операціях під егідою ООН через «координуючу державу» ОДКБ.

За словами екс-міністра закордонних справ Павла Клімкіна, таким чином Путін намагається вигадати підстави, щоб залишити свої війська на території України.

«Він хоче залишити на нашій території «миротворчі сили» та погрожувати іншим», – заявив Клімкін, якого цитує сайт Бабель.

У проєкті протоколу зазначено, що «координуюча держава» – одна з держав-членів, яку визначає найвищий керівний орган ОДКБ – Рада колективної безпеки.

Зазначимо, що в ОДКБ, крім Казахстану, входять також Росія, Білорусь, Вірменія, Киргизстан, Таджикистан. Цей військово-політичний союз РФ створила ще у 1992 році.

Востаннє «миротворці» ОДКБ були введені і виведені в Казахстан у січні цього року.