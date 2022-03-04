Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк та голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, які входять до делегації України на переговорах з Росією, провели 4 березня прес-конференцію у Львові. ZAXID.NET публікує головні тези.

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Про переговори з Росією

Позиція Росії на переговорах жорстка, але так само жорсткою є і наша позиція, тому переговори важкі, але будуть продовжуватися. Президент Володимир Зеленський не піде ні на які поступки, які можуть принизити нашу боротьбу за територіальну цілісність і свободу. Наша делегація розуміє психологічний стан людей, з якими ми працюємо, розуміє мотиви російської сторони, куди вони хочуть зайти, чому вони так думають, тому перемовини для нас комфортні.

Росія пришвидшує перемовини, навіть приїжджає на них швидше на день, бо цей конфлікт шкодить іміджу Росії. Тому переговори з боку Росії відбуваються всерйоз. Коли Росія планувала військову операцію, то думала, що вона буде короткою і не очікувала таких наслідків. Планувалося лише до 100 загиблих з їхнього боку. Але зараз це вже затяжний конфлікт, це гуманітарна катастрофа в центрі Європи. Санкції мають тяжкі наслідки, і навіть якщо їх зараз скасувати, це вже обвалило російську економіку.

Робоча група (українська, російська сторони і «Червоний хрест» як посередник) обговорює зелені коридори. Сьогодні впродовж дня будемо мати розуміння, як це буде відбуватися логістично. Я не можу сказати, що Росії можна вірити, але ми маємо створювати гуманітарні коридори.

Переговори відбуваються в Білорусі, бо Росія відмовляється від інших посередників. Може, пізніше буде інша країна, це лобіює українська сторона. Росія нікому не довіряє, і до будь-якої країни-посередника вона буде ставитися нейтрально-негативно. Вони розуміють, що жодна країна не буде репутаційно на їхньому боці, навіть Білорусь.

Про прямі переговори Зеленського та Путіна

Спроб щодо прямих перемовин Володимира Зеленського і Владіміра Пуітна не було. (Зазначимо, що Володимир Зеленський неодноразово звертався до Кремля з пропозицією переговорів з президентом РФ, проте Владімір Путін не погодився)

Про підтримку світу

Україна воює так, як ніхто не очікував – ні Росія, ні Європа. Керівництво Росії жило в ілюзії, що 80% українців ставляться позитивно до росіян, і вони прийдуть, приберуть 20% «націоналістів» – і все буде добре. У перші три дні допомоги від світу не було, бо всі думали, шо за три дні все закінчиться. Але західний світ ще не до кінця розуміє, що це терористична загроза для всіх, а відучора після обстрілу Запорізької АЕС – це серйозна загроза ядерного тероризму.

Усі країни розуміють, хто є хто. Пропаганда Росії вже ні на що не впливає, але країни світу мають дійти до того, щоб зрозуміти всі ризики для світової спільноти і закрити небо. Світ все розуміє, але не може повірити, що у 2022 році може бути війна. Вони не були готові психологічно до того, що можна заїхати і обстріляти місто з 3 млн мешканців. Вони думають, якщо вступляться за Україну, то буде Третя світова війна, але вона вже почалася. Росія, якщо знищить Україну, піде далі. У неї завжди підвищуються ставки.

Про відповідальність Росії

Переговори – одна з частин війни. Можна називати Росію терористами, але ми маємо потребу у вирішенні гуманітарної катастрофи, тому переговори будуть продовжуватися. Є кілька шарів процесу. Є війна, є судові, слідчі процеси. Якщо і буде мирна домовленість, це не означає, що певні люди не понесуть відповідальність, вони будуть покарані відповідно до міжнародного законодавства.

Про закрите небо

Якщо ми хочемо зупинити війну, ми всі маємо говорити про потребу закритого неба. Це головне. Це вирішить диспозицію війни – як правила ведення війни, так і гуманітарні питання. Якщо буде закрите небо, ви помітите, як суттєво зміниться ситуація вже за день-два. Сухопутні операції РФ досить прогнозовані, і з ними можна працювати.

Про ситуацію в регіонах

Одеса точно не впаде. Миколаїв не впав. У Херсоні інша ситуація, бо там пряма дорога з Криму, і здається, що вони туди стягнули все, проте незрозуміло, що вони там будуть робити. На Волині я б не перебільшував небезпеку з боку Білорусі. У нас нема інформації, що Білорусь готова взяти участь у війні на боці Росії. Тільки надала територію для Росії в межах домовленостей.

Хроніки вторгнення Росії. День дев’ятий – у прямій трансляції ZAXID.NET