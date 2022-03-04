Президент Росії Владімір Путін відмовився від прямих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. Про у п’ятницю, 4 березня, повідомив прес-секретар Путіна Дмітрій Пєсков. Учора, 3 березня, під час прес-конференції для іноземних ЗМІ Володимр Зеленський заявив, що готовий напряму поговорити з Владіміром Путіним стосовно припинення бойових дій.

«Ми не нападаємо на Росію, ми не збираємося на неї нападати. Гарантію чого? Ми в НАТО? Ні. У нас є ядерна зброя? Ні. Що я маю сказати? Кому я повинен щось дати? Розумієте, річ у тім, що це теж інформаційна бомба, про яку всі говорять. Що віддати, Господи? Що ти хочеш від нас? Йди з нашої землі. Не хочеш зараз йти, сядь за стіл переговорів. Я вільний. Сядь зі мною, тільки не за 30 метрів, як із Макроном, Шольцем. Я сусід, мене не треба на 30 метрів тримати, я не кусаюсь, я нормальний мужик. Сядь зі мною, поговори, чого ти боїшся?», – сказав він.

Однак, як повідомляє російський сайт «Медуза», прес-секретар Путіна Дмітрій Пєсков, Кремль відмовився від прямої розмови з Володимиром Зеленським. Він також заявив, що Росія не відмовляється від вимог денацифікації України.

Нагадаємо, що офіційні переговори між Україною та Росією стосовно російського вторгнення розпочалися 28 лютого в Білорусі. Наразі делегації змогли домовитись лише про створення гуманітарних коридорів у містах, де ведуть найжорсткіші бої.

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