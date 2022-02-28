Російсько-українські переговори в Гомельській області почалися о 12:50 за київським часом

У понеділок, 28 лютого, на українсько-білоруському кордоні в Гомельській області почалися переговори між Україною та Росією. Українська делегація прибула у місце переговорів на українсько-білоруський кордон, у район річки Прип’ять, з території Польщі на польському гелікоптері.

До складу української делегації увійшли голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умєров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

До складу делегації з РФ увійшли помічник президента, колишній міністр культури РФ Володимир Мединський, заступник міністра оборони, заступник міністра закордонних справ Андрій Руденко, голова комітету Державної думи з міжнародних справ Леонід Слуцький та посол Росії у Білорусі Борис Гризлов.

Переговори розпочалися у понеділок, 28 лютого, об 12:50 за київським часом. Точне місце проведення переговорів кілька разів змінювали й не розголошують із міркувань безпеки.

Пряму відеотрансляцію переговорів, яку проводило білоруське інформаційне агентство БелТа, заборонили.

На початку переговорів міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей від імені Олександра Лукашенка привітав делегації Росії та України та зазначив, що «представники делегації можуть почуватися в повній безпеці».

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський спершу відмовився вести переговори з Росією у Мінську, оскільки саме зі сторони Білорусі 24 лютого в Україну зайшли російські військові та техніка. Однак 27 лютого, після телефонної розмови з президентом Білорусі Олександром Лукашенком​ в Офісі президента повідомили, що українська делегація зустрінеться з російською на кордоні з Білоруссю біля річки Прип'ять.

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