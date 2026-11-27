Сирський відвідав прикордоння на півночі Норвегії

Колишній головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський відвідав кордон Норвегії з Росією, щоб допомогти посилити протиповітряну оборону країни. Про це Сирський повідомив 26 листопада на своїй сторінці в телеграмі.

За даними Barents Observer, на початку тижня Сирський разом з керівником оборони Норвегії Ейріком Крістоффенсеном взяв участь у таємній місії з вивчення місцевості вздовж 198-кілометрового сухопутного кордону з Росією. Зокрема, він відвідав військову прикордонну заставу Ярфьорд і спостережний пост у Гренсе-Якобсельві на півночі Норвегії.

Метою візиту було посилення ППО Норвегії від потенційних атаки безпілотників та ракет.

На запитання журналістів про можливість російських провокацій проти Норвегії на кшталт тих, про які повідомляла Польща, Олександр Сирський заявив, що це цілком можливо. Він наголосив, що протиповітряна оборона на кордоні з Росією має бути «в цілодобовій готовності».

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«Після поїздки повернулися до Осло й продовжили роботу у форматі військового моделювання. Як пояснив генерал Крістофферсен, важливо було спершу побачити місцевість, а вже потім розглянути різні сценарії, оцінити можливості стримування та обговорити, як діяти в разі загрози. Під час цієї роботи я поділився досвідом, який Україна здобула, захищаючи своє небо від російських атак», – повідомив Сирський.

Нагадаємо, Олександр Сирський обіймав посаду головнокомандувача ЗСУ з лютого 2024 року по липень 2026 року. Його звільнив своїм указом президент України Володимир Зеленський після масштабних протестів проти відставки міністра оборони Михайла Федорова, учасники яких також вимагали звільнити Сирського.