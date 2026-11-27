Зеленський порівняв ситуацію з обмеженнями зв'язку із проблемами постачання ракет для ППО

Зв'язок Starlink і Starshield на підконтрольній Україні території відновився до нормального рівня, однак на окупованих землях обмеження досі діють. Через це українським військовим складніше перехоплювати російські реактивні «шахеди». Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю BBC, яке було опубліковане у четвер, 26 листопада.

Журналісти запитали главу держави про скарги військових дронових підрозділів, які працюють на передовій. За їхніми словами, обмеження Starlink і Starshield досі ускладнюють виконання бойових завдань.

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Зеленський відповів, що раніше ситуація була складнішою, однак американська сторона подала позитивні сигнали.

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«До цього у нас було більше проблем, але американська сторона надіслала деякі позитивні сигнали», – сказав президент.

За його словами, на території, підконтрольній Україні, системи працюють нормально. Водночас обмеження на тимчасово окупованих землях залишаються, що впливає на можливості українських військових.

«Ми не можемо наздогнати реактивні “шахеди” перехоплювачами на тимчасово окупованій території. Ми можемо робити це на контрольованій, але часто вже буває запізно. Вони завдають ударів по нашій інфраструктурі, енергетичних об'єктах тощо», – пояснив Зеленський.

На запитання, чи є обмеження рішенням Білого дому, президент зазначив, що технічно їх запровадила компанія SpaceX. Водночас він не знає, хто саме ухвалив політичне рішення.

«Це як пінг-понг, ми питаємо одну сторону, вони кажуть, це інші, ми питаємо інших, вони кажуть, що це не вони», – розповів глава держави.

Зеленський порівняв ситуацію з обмеженнями зв'язку із проблемами постачання ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. За його словами, в обох випадках вирішальним є політичне рішення.

Нагадаємо, 19 листопада Ілон Маск звинуватив Володимира Зеленського у брехні щодо обмеження роботи Starshield. Мільярдер заявив, що Україна нібито хоче використовувати супутникову систему для наступальних операцій, і пригрозив, що без Starlink український фронт одразу обвалився б. Зеленський заперечив звинувачення Маска. В інтерв’ю CNN він наголосив, що Україна має бути серйозною у питаннях безпеки, а не лише багатою.