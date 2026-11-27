Повідомлення отримали керівники «Четвертої влади»

Директорка та головний редактор рівненської агенції журналістських розслідувань «Четверта влада» Антоніна та Володимир Торбічі отримали погрози вбивством у приватних повідомленнях у фейсбуці. Їх надіслав користувач на імʼя Андрій Самусь. Чоловік підтвердив, що писав журналістам, але назвав свої слова попередженням, а не погрозами.

За інформацією видання, Антоніна Торбіч виявила повідомлення ввечері 21 листопада, коли переглядала запити на листування у фейсбуці. Два повідомлення їй надіслав користувач із іменем Андрій Самусь. В одному з них він написав: «Ти слідуюча, твоєму написав. Я сяду в тюрму но вас москальських тварин знайду і знищу».

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В іншому повідомленні він згадав Московський патріархат і сімʼю Антоніни Торбіч: «Москальському патріархату смерть, я тобі і твоїй сім'ї нагадую москалям смерть».

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Зміст першого повідомлення дав директорці підстави припустити, що схоже повідомлення міг отримати і її колишній чоловік – головний редактор «Четвертої влади» Володимир Торбіч. Він перевірив запити на листування й також виявив погрози від цього користувача:

«Шановний чому не на службі? Тебе і твоїх родичів знайду це не погроза це попередження, краще сісти в тюрму но тебе і твою сім'ю попередити».

Скриншоти з погрозами, які надійшли Антоніні та Володимиру Торбічам 21 листопада

Інститут масової інформації звернувся до чоловіка, з акаунту якого надійшли повідомлення. Він підтвердив, що писав Антоніні Торбіч, однак назвав свої слова попередженням, а не погрозами. Також визнав, що вживав слово «знайду», але заперечив, що писав «знищу».

Чоловік пов'язав свої повідомлення з публікаціями про Володимира Торбіча, звинувативши його в ухиленні від мобілізації та підтримці московського патріархату. Також припустив, що «Четверту владу» нібито фінансують із Росії. Доказів своїх тверджень він не надав.

Речниця поліції Рівненщини Марія Юстицька повідомила, що правоохоронці виявили публікацію про погрози під час моніторингу соцмереж. За цим фактом вони розпочали досудове розслідування за ст. 345-1 Кримінального кодексу України ( погрози чи насильство щодо журналістів).

Антоніна Торбіч повʼязує погрози з повторним поширенням неправдивої інформації про засновників «Четвертої влади». За її словами, ще у 2024 році анонімні ресурси публікували матеріали, у яких журналістів звинувачували у зв’язках із Російською православною церквою. Також їх ображали через відсутність журналістської освіти та поширювали вигадки про приватне життя.

Тоді Інститут масової інформації з’ясував, що ці матеріали ґрунтувалися на неправдивій інформації. Тепер директорка припускає, що старі звинувачення знову поширюють люди, незадоволені розслідуваннями редакції.

«Серед таких брехливих меседжів – спроби пов’язати “Четверту владу” з російською церквою. Видається, що зараз ці брехливі плітки знову хтось почав активно поширювати, довівши когось до бажання вбити», – сказала Антоніна Торбіч у коментарі «Детектору медіа».

Вона також припускає, що до поширення цих тверджень можуть бути причетні люди, чиї дії викривали журналісти.

«Ці плітки могли знову почати поширювати ті, кому не подобається, що “Четверта влада” викриває зловживання наближених до влади Рівного людей», – пояснила директорка.

За словами Антоніни Торбіч, цьогоріч це вже четвертий випадок тиску на редакцію. Попередній стосувався повідомлень Володимиру Торбічу. Тоді після публікації матеріалу про кримінальне провадження щодо родини директорки Рівненського центру соціальних служб Ліани Диновської головний редактор отримав голосові повідомлення з погрозами фізичної розправи.

Їх надіслав Олександр Диновський – колишній чоловік посадовиці. Він вимагав не згадувати дітей у журналістських матеріалах і заявив: «Приїду в Рівне, бл*ть, – відріжу голову».

Тоді поліція також відкрила кримінальне провадження. Згодом його передали до відділу поліції №1 Дніпровського районного управління, оскільки правоохоронці встановили, що злочин вчинили у Дніпрі.