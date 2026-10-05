Володимир Торбіч зазначив, що сприймає погрози як реальні

Головний редактор рівненського медіа «Четверта влада» Володимир Торбіч заявив про погрози вбивством після публікації матеріалу про кримінальне провадження, у якому фігурують діти директорки Рівненського центру соціальних служб Ліани Диновської.

За інформацією видання, 29 вересня на фейсбук-сторінку редакції надійшли два голосові повідомлення від Олександра Диновського – колишнього чоловіка Ліани Диновської та батька її дітей. У них чоловік вимагав не згадувати дітей у журналістських матеріалах і погрожував Володимиру Торбічу.

У першому повідомленні Диновський звернувся до редактора і сказав: «Чуєш, Володя?! Це Диновський. От тобі, бл*ть, шо, нє*уй чим заняться? *ука, тронеш ще раз дітей – приїду в Рівне, бл*ть, відріжу голову. Я тобі, бл*ть, слово даю».

У другому голосовому повідомленні він знову вимагав не згадувати дітей у матеріалах: «Торбіч, ти хвора людина. Ну… Дивись, не трогай дітей. Не трогай дітей, бо… ну, це непорядно. Тобі нема за кого писати, нема за що писати, бл*ть? Пиши за контору, ти… голова, *ука. Не трогай дітей!»

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У «Четвертій владі» зазначають, що Олександр Диновський раніше фігурував у кримінальному провадженні, яке розглядав Рівненський міський суд.

Як йдеться у вироку, 19 червня 2025 року на території подвір’я в Рівному Диновський зробив десять пострілів у бік поліцейських. Також слідство встановило, що орієнтовно у квітні 2025 року він знайшов у зоні бойових дій на Сумщині 34 бойові патрони та зберігав їх до моменту вилучення поліцією.

У суді Диновський визнав свою провину. Його визнали винним у незаконному придбанні, носінні та зберіганні бойових припасів, а також погрозі вбивством працівникам поліції. Чоловіку призначили три роки увʼязнення, але звільнили від відбування покарання з дворічним іспитовим строком. Також його позбавили військового звання «старший солдат».

Адвокат Диновського оскаржив вирок. У травні 2026 року Рівненський апеляційний суд призупинив розгляд апеляції, оскільки чоловік проходить військову службу за мобілізацією та перебуває в зоні бойових дій.

Окремо Деражнянський районний суд Хмельницької області розглядав провадження щодо самовільного залишення Диновським військової частини. За даними слідства, 27 квітня 2025 року він залишив місце служби без дозволу командування і не повертався до 19 червня. Чоловік визнав провину та заявив, що хоче повернутися на військову службу. Суд звільнив його від кримінальної відповідальності та закрив провадження.

Володимир Торбіч розповів, що сприймає погрози серйозно, зокрема через попередні випадки, описані в судових матеріалах.

«Оскільки Диновський вже вдавався до погроз життю іншим і навіть стріляв в їхній бік, а справу розглядав суд, який поставили на паузу через його військову службу, то я ставлюся до його погроз як до злочину проти мене через професійну діяльність», – сказав головний редактор «Четвертої влади».

За його словами, редакція вже готує заяву про злочин. Торбіч також зазначив, що «Четверта влада» не вперше стикається з тиском через журналістську діяльність. Він розповів про судові позови, перешкоджання роботі, DDoS-атаки, викрадення сайту, підпал редакції та інші випадки тиску.

«Були непрямі погрози, проте ось така відверта погроза вбивством – вперше», – зауважив Володимир Торбіч.

Він додав, що редакція й надалі планує висвітлювати кримінальне провадження щодо торгівлі кратомом, у якому фігурують діти та зять Ліани Диновської.

За версією слідства, організована група постачала кратом із Чехії в Україну, фасувала його та продавала через телеграм та інтернет-магазин. Частину речовини, за даними слідства, продавали у Рівному під виглядом звичайного чаю.

У 2025 році в межах спецоперації поліція та СБУ затримали 21 людину. Правоохоронці заявляли про вилучення близько 700 кг наркотичних засобів на понад 17 млн грн, чотирьох автомобілів та майже 5 млн грн у різних валютах.

Серед затриманих були діти та зять Ліани Диновської. Згодом обвинувальний акт передали до суду щодо шести членів родини та їхньої знайомої.