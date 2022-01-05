За допомогою до Організації договору колективної безпеки раніше звертався президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв

Організація договору про колективну безпеку, куди входять Росія, Білорусь, Вірменія, Таджикистан та Киргизстан, оголосила про введення своїх військ в Казахстан для придушення антиурядових протестів.

Про введення «миротворчих сил» повідомив голова Ради колективної безпеки ОДКБ та прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян пізно ввечері 5 січня. Він заявив, що відовідне рішення ухвалили на підставі звернення президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва, а також нібито «через загрозу нацбезпеці, суверенітету Казахстан, викликану, зокрема, ззовнішнім втручанням».

Зі слів Пашиняна, своїх «миротворців» ОДКБ відправляє до Казахстану «на обмежений за часом період із метою стабілізації та нормалізації обстановки у цій країні». Інших деталей, зокрема за чисельність відправлених військ, він не повідомив.

Про допомогу до ОДКБ для «подолання терористичної загрози» раніше звертався президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Він заявив, ситуація у Казахстані начебто має ознаки «зовнішньої агресії», оскільки у протестах беруть участь «підготовлені за кордоном терористичні банди».

До Організації договору про колективну безпеку, крім Казахстану, входять також Росія, Білорусь, Вірменія, Киргизстан, Таджикистан. Цей військово-політичний союз РФ створила ще у 1992 році та позиціонує його як альтернативу НАТО.

Яка ситуація у Казахстані?

Масові акції протесту в Казахстані тривають уже кілька днів, а розпочались вони після того, як уряд з 1 січня 2022 року підвищив ціни на скраплений газ. Згодом демонстрації переросли у сутички з поліцейськими та захоплення адміністративних будівель.

Через протести з 5 січня у Мангістауській області та місті Алмати встановили надзвичайний стан, а також комендантську годину. Згодом режим надзвичайного стану запровадили по всій країні. Ще зранку того ж дня президент Касим-Жомарт Токаєв оголосив про відставку уряду та усунення Нурсултана Назарбаєва з поста голови Ради безпеки країни. Через введення надзвичайного стану українців закликали не їхати до Казахстану.

Протести тривають досі, зокрема протестувальники навіть захопили аеропорт Алмати. Тепер демонстранти вимагають не лише зменшити ціни на газ, але й відставку всієї політичної верхівки країни та проведення реформ.