Раду безпеки країни очолив сам президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв в терміновому зверненні на тлі масових протестів в країні оголосив про відставку екс-президента Нурсултана Назарбаєва з посади голови Ради безпеки Казахстану. Він також пообіцяв «максимально жорстко» реагувати на заворушення.

Тепер Раду безпеки країни замість Назарбаєва очолюватиме сам Токаєв. Він заявив, що у протестах беруть участь «натовпи бандитів» та вважає, що за ними стоїть «ретельно продуманий план дій фінансово мотивованих змовників».

«Тому як глава держави та голова Ради безпеки обіцяю реагувати максимально жорстко», – заявив Токаєв.

Токаєв також пообіцяв виступити незабаром із новими пропозиціями щодо «політичної трансформації Казахстану», подякував силовикам та заявив, що залишиться у столиці «попри все». Водночас, на тлі заяви Токаєва, протестувальники вже намагаються знести пам’ятник Назарбаєву у Талдикоргані.

Яка ситуація у Казахстані?

Масові акції протесту в Казахстані розпочались після того, як уряд з 1 січня 2022 року підвищив ціни на скраплений газ. Згодом вони переросли у сутички між протестувальниками та поліцейськими.

Із 5 січня у Мангістауській області та місті Алмати встановили надзвичайний стан, а також комендантську годину. Зранку того ж дня президент Касим-Жомарт Токаєв оголосив про відставку уряду. Через введення надзвичайного стану українців закликали не їхати до Казахстану.

Протести тривають досі. Так, в Алмати протестувальники 5 січня намагалися штурмувати будівлю держадміністрації, там спалахнула пожежа.