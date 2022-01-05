Люди вийшли на протести після того, як уряд запровадив з 1 січня 2022 року нову ціну на зріджений нафтовий газ

Акції протесту в Казахстані, які розпочались на початку січня через підвищення цін на скраплений газ, переросли у заворушення. Із 5 січня у Мангістауській області та місті Алмати встановили надзвичайний стан, а також комендантську годину. Станом на ранок 5 січня президент Касим-Жомарт Токаєв оголосив про відставку уряду.

Відставка уряду сталася на тлі масових протестів у Мангістауській області та місті Алмати. Люди вийшли на протести після того, як уряд запровадив з 1 січня 2022 року нову ціну на зріджений нафтовий газ. Протестувальники заявили, що більшість транспорту в Мангістауській області заправляється цим паливом, а розмір мінімальної зарплати тепер робить його фактично недоступним.

Протести у Казахстані тривають уже четвертий день. Увечері 4 січня в Алмати сталася сутичка між учасниками протестів та силовиками. Протестувальники розбивали вікна, палили поліцейські авто, лунали постріли, поліція застосувала щодо демонстрантів сльозогінний газ.

Президент Казахстана ввел режим ЧП в Алматы и Мангистауской области до 19 января. В ходе протестов люди начали сжигать колонны машин полиции



Видео: соцсети pic.twitter.com/uGCRF0Dif5 — Новая Газета (@novaya_gazeta) January 4, 2022

Видання «Новини Казахстану», посилаючись на прес-службу МВС Республіки Казахстан, повідомляє про 95 постраждалих правоохоронців, унаслідок сутичок, та пошкодження 37 службових авто.

Також МВС повідомляє про випадки використання натовпом каменів, палиць, газових, перцевих балонів і пляшок із запальною сумішшю. У містах Алмати, Шимкент і Тараз були спроби нападу на акімати, де вибивали шибки, двері. Понад 200 проестувальників були затримані.

Інформації про кількість постраждалих з боку протестувальників досі немає.

Вранці 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив про відставку уряду. Із 5 січня до 19 січня у Мангістауській області та місті Алмати діятиме надзвичайний стан, який зокрема передбачає коменданську годину.