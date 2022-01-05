Українців закликали не їхати до Казахстану через введення надзвичайного стану в місті Алмати, а також у Алматинській та Мангистауській областях. В країні тривають протести після того, як уряд запровадив на початку січня нову ціну на газ.

Надзвичайний стан в країні запровадили з 5 до 19 січня, уточнює посольство України в Казахстані. Водночас, українців, які вже перебувають у Казахстані, просять не відвідувати місця масового скупчення людей.

Крім того, посольство зазначило, що у разі необхідності громадяни України можуть звернутися на «гарячу лінію»: +7(705)7556610.

Яка ситуація у Казахстані?

Масові акції протесту в Казахстані розпочались після того, як уряд з 1 січня 2022 року підвищив ціни на скраплений газ. Згодом вони переросли у сутички між протестувальниками та поліцейськими.

Із 5 січня у Мангістауській області та місті Алмати встановили надзвичайний стан, а також комендантську годину. Зранку того ж дня президент Касим-Жомарт Токаєв оголосив про відставку уряду.

Протести тривають досі. Так, в Алмати протестувальники 5 січня намагалися штурмувати будівлю держадміністрації, там спалахнула пожежа.