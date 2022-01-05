Якої саме допомоги попросив Касим-Жомарт Токаєв у країн Організації договору колективної безпеки невідомо

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до Організації договору колективної безпеки, куди також входять Росія, Білорусь, Вірменія тощо, за підтримкою на тлі протестів в країні. Про це він повідомив на нараді 5 січня, передає телеканал «Хабар 24».

Водночас, Токаєв не уточнив, якої саме допомоги попросив у країн ОДКБ. Лише заявив, що звернувся за підтримкою «у подоланні терористичної загрози». З його слів, ситуація у Казахстані начебто має ознаки «зовнішньої агресії», оскільки у протестах беруть участь «підготовлені за кордоном терористичні банди».

«Це вже не загроза, це підрив цілісності держави і напад на наших громадян, які просять мене як главу держави терміново надати їм допомогу», – заявив він.

Зазначимо, що в ОДКБ, крім Казахстану, входять також Росія, Білорусь, Вірменія, Киргизстан, Таджикистан. Цей військово-політичний союз РФ створила ще у 1992 році.

Яка ситуація у Казахстані?

Масові акції протесту в Казахстані тривають уже кілька днів, а розпочались вони після того, як уряд з 1 січня 2022 року підвищив ціни на скраплений газ. Згодом демонстрації переросли у сутички з поліцейськими та захоплення адміністративних будівель.

Через протести з 5 січня у Мангістауській області та місті Алмати встановили надзвичайний стан, а також комендантську годину. Згодом режим надзвичайного стану запровадили по всій країні. Ще зранку того ж дня президент Касим-Жомарт Токаєв оголосив про відставку уряду та усунення Нурсултана Назарбаєва з поста голови Ради безпеки країни. Через введення надзвичайного стану українців закликали не їхати до Казахстану.

Протести тривають досі, зокрема протестувальники навіть захопили аеропорт Алмати. Тепер демонстранти вимагають не лише зменшити ціни на газ, але й відставку всієї політичної верхівки країни та проведення реформ.