Протести у Казахстані тривають, влада ввела режим надзвичаного стану по всій країні

Під час масових антиурядових демонстрацій протестувальники 5 січня захопили міжнародний аеропорт у найбільшому місті Казахстану Алмати. Пасажири та працівники залишили територію аеропорту.

Про захоплення аеропорту повідомив Telegram-канал ORDA із посиланням на блогера Алішер Елікбаєва, який мав вилітати опічночі. Крім того, цю інформацію також нібито підтвердила прес-служба аеропорту кореспонденту видання.

Зі слів прес-слжби аеропорту, наразі у будівлі перебувають 45 протестувальників. Самі пасажири та працівники покинули будівлю. За даними видання, територію аеропорта залишили і казахські військові.

Наразі низка авіакомпаній скасовують рейси в Алмати. Відомо, що рейси відмінили кувейтська Jazeera Airways, російський «Аерофлот» та білоруська «Белавіа». Рейси, які мали летіти в Алмати, перенесли також «Міжнародні авіалінії України».

Яка ситуація у Казахстані?

Масові акції протесту в Казахстані тривають уже кілька днів, а розпочались вони після того, як уряд з 1 січня 2022 року підвищив ціни на скраплений газ. Згодом демонстрації переросли у сутички з поліцейськими та захоплення адміністративних будівель.

Через протести, з 5 січня у Мангістауській області та місті Алмати встановили надзвичайний стан, а також комендантську годину. Згодом надзвичайний стан запровадили по всій країні. Ще зранку того ж дня президент Касим-Жомарт Токаєв оголосив про відставку уряду та усунення Нурсултана Назарбаєва з поста голови Ради безпеки країни. Через введення надзвичайного стану українців закликали не їхати до Казахстану.

Протести тривають досі. Тепер демонстранти вимагають не лише зменшити ціни на газ, але й відставку всієї політичної верхівки країни та проведення реформ.