Протестувальники захопили міжнародний аеропорт Алмати
Пасажири та працівники покинули аеропорт, низка авіакомпаній скасовують рейси
Під час масових антиурядових демонстрацій протестувальники 5 січня захопили міжнародний аеропорт у найбільшому місті Казахстану Алмати. Пасажири та працівники залишили територію аеропорту.
Про захоплення аеропорту повідомив Telegram-канал ORDA із посиланням на блогера Алішер Елікбаєва, який мав вилітати опічночі. Крім того, цю інформацію також нібито підтвердила прес-служба аеропорту кореспонденту видання.
Зі слів прес-слжби аеропорту, наразі у будівлі перебувають 45 протестувальників. Самі пасажири та працівники покинули будівлю. За даними видання, територію аеропорта залишили і казахські військові.
Наразі низка авіакомпаній скасовують рейси в Алмати. Відомо, що рейси відмінили кувейтська Jazeera Airways, російський «Аерофлот» та білоруська «Белавіа». Рейси, які мали летіти в Алмати, перенесли також «Міжнародні авіалінії України».
Яка ситуація у Казахстані?
Масові акції протесту в Казахстані тривають уже кілька днів, а розпочались вони після того, як уряд з 1 січня 2022 року підвищив ціни на скраплений газ. Згодом демонстрації переросли у сутички з поліцейськими та захоплення адміністративних будівель.
Через протести, з 5 січня у Мангістауській області та місті Алмати встановили надзвичайний стан, а також комендантську годину. Згодом надзвичайний стан запровадили по всій країні. Ще зранку того ж дня президент Касим-Жомарт Токаєв оголосив про відставку уряду та усунення Нурсултана Назарбаєва з поста голови Ради безпеки країни. Через введення надзвичайного стану українців закликали не їхати до Казахстану.
Протести тривають досі. Тепер демонстранти вимагають не лише зменшити ціни на газ, але й відставку всієї політичної верхівки країни та проведення реформ.