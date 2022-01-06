Силовикам вдалося витіснити протестувальників із головної площі Алмати

Офіційна представниця поліції Алмати Салтанат Азірбек заявила про ліквідацію «десятків нападників» під час спроби штурму міських адміністративних будівель. За повідомленнями міжнародних ЗМІ, на площі перед мерією відбулася інтенсивна перестрілка між військовими, які прибули для «зачистки» території, та озброєними протестувальниками. Так, за інформацією Reuters, на головну площу Алмати заїхали кілька бронетранспортерів та десятки озброєних військових, при цьому під час їхнього наближення до натовпу було чути постріли. Через небезпечну ситуацію із 6 січня у Казахстані зупинили роботу всіх банків.

Вночі військові взяли протестувальників на головній площі Алмати у кільце. Очевидці повідомляли про інтенсивні перестрілки між військовими та озброєними протестувальниками, а також автоматні черги, які було чутно у місті. Вранці поліція Алмати заявила, що протестувальники спробували захопити ще кілька адміністративних будівель і під час сутичок силовики «ліквідували десятки нападників». Точна кількість загиблих наразі невідома. Раніше МВС Казахстану повідомляло, що під час заворушень у країні 317 працівників поліції та Нацгвардії отримали поранення, восьмеро – загинули.

Водночас представник Нацбанку Казахстану вранці четверга, 6 січня, заявив, що з огляду на проведення антитерористичної операції та збої в роботі інтернету, у країні зупинили роботу всіх банків.

Ввечері 5 січня стало відомо, що Організація договору про колективну безпеку, куди входять Росія, Білорусь, Вірменія, Таджикистан та Киргизстан, підтвердила введення військ у Казахстан для придушення протестів. Ініціатором введення військ став президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, який публічно закликав ОДКБ ввести в країну війська, оскільки ситуація у Казахстані начебто має ознаки «зовнішньої агресії», а в протестах беруть участь «підготовлені за кордоном терористичні банди».

Нагадаємо, масові акції протесту в Казахстані тривають уже п'ятий день, розпочались вони 2 січня після того, як уряд з 1 січня 2022 року підвищив ціни на скраплений газ. Згодом демонстрації переросли у сутички з поліцейськими та захоплення адміністративних будівель.

У середу, 5 січня, у Мангістауській області та місті Алмати встановили надзвичайний стан, а також комендантську годину. Згодом режим надзвичайного стану запровадили по всій країні. Ще зранку того ж дня президент Касим-Жомарт Токаєв оголосив про відставку уряду та усунення Нурсултана Назарбаєва з поста голови Ради безпеки країни. Через введення надзвичайного стану українців закликали не їхати до Казахстану.