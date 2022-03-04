Канцлер Німеччини Олаф Шольц у телефонній розмові із президентом Росії Владіміром Путіним, яка відбулася у п’ятницю, 4 березня, закликав припинити бойові дії в Україні. У свою чергу, президент Росії продовжив наполягати на виконанні своїх абсурдних вимог.

«У годинній бесіді обоє обмінялися різними точками зору. Канцлер висловив глибоке занепокоєння. Він сказав, що за останні дні з України надходили жахливі фотографії і новини. Він закликав російське керівництво негайно припинити всі бойові дії та дозволити гуманітарний доступ до районів зіткнень», – йдеться у повідомленні німецького уряду.

Путін повідомив Шольцу, що Росія та Україна запланували на ці вихідні третій раунд переговорів. Лідери Німеччини та Росії домовилися провести подальші переговори найближчим часом.

У заяві Кремля за підсумками розмови йдеться, що Путін підтвердив готовність до діалогу з Україною, але за умови виконання всіх російських вимог: це нейтральний та без'ядерний статус України, демілітаризація, денацифікація, визнання окупованого Криму та суверенітету так званих «ДНР» та «ЛНР».

Зазначимо, що вимоги Путіна є абсурдними, оскільки Україна і без того є державою з без’ядерним статусом, а влада, яка перебуває при владі в Україні, не є нацистською. Крим, як і Донецька та Луганська області входять до складу України і були окуповані Росією в 2014 році.

Раніше Путін заявив президенту Франції Еммануелю Макрону, що він має намір взяти під контроль всю Україну.

Водночас за вісім днів війни в Україні вже загинули майже 10 тис. російських солдатів. Росія цих втрат не визнає.

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