У Сумах точаться бої з росіянами з першого дня війни

Сьогодні, 8 березня, з 9:00 до 21:00 має запрацювати гуманітарний коридор для міста Суми. Маршрут для евакуації мешканців один: Суми – Голубівка – Лохвиця – Лубни – Полтава. Жодні інші маршрути не погоджувалися, повідомила віце-прем’єр-міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук.

За її словами, гуманітарний коридо офіційно погоджений Міноборони Росії, міжнародний комітет «Червоного хреста» та Україна мають документальне підтвердження цього. З 9:00 до 21:00 має тривати режим тиші. Водночас є інформація про те, що росіяни запланували зрив роботи гуманітарних коридорів, готуються маніпуляції з маршрутом, щоб змусити людей поїхати іншим, не погодженим шляхом.

«Закликаємо російську сторону не вдаватися до маніпулятивних дій і виконати обіцянку, яка зафіксована документально. Йдеться про евакуацію цивільних з Сум до Полтави, у тому числі студентів-іноземців – зокрема, з Індії та Китаю. Також ідеться про доставку в Суми гуманітарних вантажів – продуктів харчування та ліків», – повідомила Ірина Верещук.

Людей повідомлять про евакуацію після реального припинення вогню. Перша колона з евакуйованими має вирушити з Сум о 10:00. Місто можна покинути на власному транспорті, слідуючи за колоною. Колона з гуманітарним вантажем рухатиметься за маршрутом: Лохвиця – Андріяшівка – Ромни – Недригайлів – Суми.

За інформацією голови Сумської ВА Дмитра Живицького, колони формуються на виїзді з міста по вулиці Роменській. Він попросив не виїжджати з цими колонами чоловіків, щоб не провокувати ворога: лише жінок, дітей, людей похилого віку, студентів. Також Дмитро Живицький зазначив, що в тих, хто рухається гуманітарним коридором, не повинно бути будь-якої зброї.

Як зазначила Ірина Верещук, російській стороні надіслали також маршрути інших коридорів для погодження: Волноваха – Запоріжжя, Маріуполь – Запоріжжя, Київ та Київська область і Харків та Харківська область – у напрямку Західної України.

Нагадаємо, що 5 березня росіяни зірвали евакуацію мирного населення з Маріуполя та Волновахи, порушивши режим тиші. Наступного дня під час евакуації з Ірпеня і Маріуполя росіяни обстріляли цивільних, у результаті чого загинули щонайменше 8 людей. Попри все українська сторона намагається домовитися про гуманітарні коридори з росіянами, щоб допомогти мешканцям найбільш постраждалих від російської агресії міст.

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