Впродовж понеділка, 7 березня, з Ірпеня, Бучі та Гостомеля вдалося евакуювати майже 2000 людей. Ще 4000 мешканців досі залишаються на частково захоплених окупантами територіях. Про це написала «Українська правда» з посиланням на радника міністра МВС Вадима Денисенка.

Евакуювати людей вдалося під час організації гуманітарних коридорів на Київщині.

«70% Ірпеня знаходиться під нашим контролем. Третина міста – під контролем росіян. Сьогодні була спроба зробити гуманітарний коридор Ірпеня, Бучі та Гостомеля. Вдалося вивезти приблизно 2 тисяч людей. Це великий прорив для нас, тому що ці люди є заручниками Російської Федерації. Але, на жаль, на окупованих територіях біля Києва – Макарів, Гостомель, частина Бородянського району та в інших місцях – залишаються більше 4 тис. людей», – повідомив Вадим Денисенко у включенні під час телемарафону на українському телебаченні.

За словами Вадима Денисенка, українська влада робить усе можливе, щоб визволити мирних жителів, проте росіяни діють навпаки – роблять все аби гуманітарних коридорів не було.

Тим часом у Сумах росіяни блокуюють евакуацію студентів-іноземців. Їх у місті понад 2 тисячі. Також попри домовленості про гуманітарні коридори та евакуацію, російські військові порушують їх. 6 березня з Бучі та Гостомеля не змогли евакуювати людей через постійні обстріли ворогів. Того ж дня під час евакуації з Ірпеня і Маріуполя росіяни також обстріляли цивільних, загинули 8 людей, серед них сім'я з двома дітьми.

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