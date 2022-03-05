Росіяни підірвали залізничну колію. Люди не можуть покинути Ірпінь поїздом

У суботу, 5 березня, під час запланованої евакуації з Ірпеня до Києва, росіяни підірвали залізничну колію. Відтак люди, які мали виїхати з міста кількома вагонами, терміново покидають вокзал, повідомив мер міста Олександр Маркушин у Facebook, інформацію підтвердила і Верховна Рада у Telegram.

«Всім людям, які чекали на евакуацію з залізничного вокзалу Ірпеня, треба перейти до Новоірпінської траси (міст с.Романівка), там буде здійснена евакуація автобусами на Київ», – написав мер Ірпеня Олександр Маркушин.

З Ірпеня першочергово вивозять жінок з дітьми та людей похилого віку.

Напередодні, 4 березня, мер Ірпеня Маркушин офіційно повідомив, що на 10:00 суботи запланована евакуація людей. П'ять вагонів мали вивезти біженців з Ірпеня до Києва.

Нагадаємо, під час переговорів 3 березня Україна і Росія домовились про створення гуманітарних коридорів з можливістю тимчасового припинення вогню в місцях цих коридорів. А у суботу, 5 березня, з Маріуполя та Волновахи відкриють гуманітарні коридори для цивільних.

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