Наслідки російської атаки на одну з київських ТЕЦ

Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо заходів із посилення захисту об’єктів критичної інфраструктури. Воно, зокрема, передбачає заборону поширювати у ЗМІ інформацію про наслідки російських атак. Про це йдеться в указі Володимира Зеленського, опублікованому на сайті Офісу президента.

Відповідно до указу, засобам масової інформації заборонять повідомляти про наслідки атак на об’єкти критичної інфраструктури, терміни їх відновлення, а також поширювати інформацію про захисні споруди на цих об’єктах.

«Вжити невідкладних заходів щодо заборони висвітлення у засобах масової інформації інформації про наслідки руйнувань і терміни відновлення об’єктів критичної інфраструктури, а також етапи та стан будівництва захисних споруд на об’єктах критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору і сектору життєзабезпечення населення, зокрема, які передбачені Комплексними планами стійкості регіонів та окремих міст», – йдеться в указі президента.

Також Міністерство оборони та Генеральний штаб ЗСУ мають розробити план протиповітряного захисту об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору й визначити відповідальних за його реалізацію.

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Радник президента Дмитро Литвин припустив, що конкретні заходи щодо обмеження поширення у ЗМІ інформації про пошкодження об’єктів критичної інфраструктури визначатимуть уряд і СБУ, передає «Українська правда». Водночас він визнав, що реалізувати таку заборону буде складно, оскільки більшість подібних повідомлень поширюють анонімні телеграм-канали.