Ворог атакував житловий сектор Рівненщини

У ніч на четвер, 12 листопада, російські війська атакували енергетичні об'єкти та житловий сектор Рівненської області. Через удари без електропостачання залишилися Костопіль і населені пункти Рівненського та Сарненського районів. Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки загиблих немає. Електроенергія була відсутня в низці населених пунктів області, зокрема в Костополі.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

«Важка ніч. Ворог атакував енергетику та житловий сектор. Попередньо – без людських жертв. Втім, маємо знеструмлення у населених пунктах Рівненського та Сарненського районів», – йдеться у повідомленні.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Об'єкти критичної інфраструктури перевели на резервне живлення від генераторів.

За даними Повітряних сил, у ніч проти 12 листопада російські війська атакували Україну балістичними ракетами «Іскандер-М», KN-23 та С-400, а також протикорабельними ракетами «Циркон». Їх запускали з Брянської, Воронезької та Курської областей Росії. Також противник застосував 123 ударні безпілотники різних типів, серед яких Shahed, «Гербера», S8000 «Бандероль»/«Дань-Т» та дрони-імітатори «Пародія». Із загальної кількості 73 БпЛА були реактивними. Безпілотники запускали з напрямків Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська та Міллерового, а також з окупованих територій Донецької області й Криму.

Станом на 08:00 українська протиповітряна оборона знищила або подавила п'ять безпілотників «Бандероль»/«Дань-Т» і 89 дронів Shahed, «Гербера» та інших типів. Серед збитих Shahed 51 був реактивним. Загалом зафіксували влучання російських засобів повітряного нападу на 17 локаціях. Ще на 18 місцях упали уламки збитих цілей.

Нагадаємо, у ніч на 11 листопада російські війська також атакували Рівненщину. У Костопільській громаді ворожий безпілотник влучив у житловий сектор і пошкодив три приватні будинки. В одному з них зруйновано стіну та дах.