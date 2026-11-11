На місці атаки працюють представники спеціальних служб

У ніч на середу, 11 листопада, російські війська атакували Рівненщину. У Костопільській громаді внаслідок обстрілу пошкоджені три приватні будинки. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

«Три приватні житлові будинки зазнали ушкоджень внаслідок нічної атаки. В одному з них зруйновано стіну та дах. Сталося це у Костопільській територіальній громаді. За попередньою інформацією, поранень ніхто не зазнав», – зазначив Олександр Коваль.

На місці працюють представники спеціальних служб.

Костопільська громада розташована у Рівненському районі. У ніч на 11 листопада там тричі оголошували повітряну тривогу: з 00:49 до 01:59, з 02:16 до 03:03 та з 03:37 до 03:53.

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Оновлено. За інформацією поліції, ворожий БпЛА влучив у житловий сектор. У найбільш пошкодженому будинку перебували 68-річний чоловік та 45-річна жінка. Вони не постраждали.

«Унаслідок удару оселя зазнала значних руйнувань. Також пошкоджені ще два будинки, розташовані поруч. Фахівці вибухотехнічної служби обстежили територію та вилучили уламки ворожого безпілотника», – додали правоохоронці.