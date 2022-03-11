Росіяни спричинили в Маріуполі найгіршу гуманітарну катастрофу на планеті
В оточеному російськими окупантами Маріуполі зараз відбувається найгірша гуманітарна катастрофа на планеті. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
«Оточений Маріуполь зараз є найгіршою гуманітарною катастрофою на планеті. 1582 загиблих мирних жителі за 12 днів, яких ховають навіть у братських могилах, як ця», – написав Дмитро Кулеба у Twitter.
Міністр наголосив, що Путін не може перемогти українську армію, тому бомбить беззбройних людей та блокує гуманітарну допомогу.
«Нам потрібні літаки, щоб зупинити російські військові злочини!», – написав Дмитро Кулеба.
Російські війська обстрілюють Маріуполь вже 12 днів. Місто перебуває в оточенні, окупанти не дозволяють вивезти мешканців через гуманітарні коридори та блокують доставку їм гуманітарної допомоги.
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