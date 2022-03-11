Загиблих мешканців Маріуполя ховають у братських могилах

В оточеному російськими окупантами Маріуполі зараз відбувається найгірша гуманітарна катастрофа на планеті. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Оточений Маріуполь зараз є найгіршою гуманітарною катастрофою на планеті. 1582 загиблих мирних жителі за 12 днів, яких ховають навіть у братських могилах, як ця», – написав Дмитро Кулеба у Twitter.

Міністр наголосив, що Путін не може перемогти українську армію, тому бомбить беззбройних людей та блокує гуманітарну допомогу.

Besieged Mariupol is now the worst humanitarian catastrophe on the planet. 1582 dead civilians in 12 days, even buried in mass graves like this one. Unable to defeat the Ukrainian Army, Putin bombs the unarmed, blocks humanitarian aid. We need planes to stop Russian war crimes! pic.twitter.com/CSFPSlzrTa — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 11, 2022

«Нам потрібні літаки, щоб зупинити російські військові злочини!», – написав Дмитро Кулеба.

Російські війська обстрілюють Маріуполь вже 12 днів. Місто перебуває в оточенні, окупанти не дозволяють вивезти мешканців через гуманітарні коридори та блокують доставку їм гуманітарної допомоги.

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