На Маріуполь російські військові скинули вже близько 100 авіабомб

Маріуполь – місто, яке потерпає від російської агресії чи не найбільше. Вже 12 днів мегаполіс із понад 400 тисячами мешканців перебуває в оточенні, звідки окупанти не дозволяють виїжджати і не впускають гуманітарну допомогу. У місті немає світла, води, тепла, практично відсутній мобільний зв’язок, закінчуються запаси продуктів та води. Крім того, місто нещадно бомблять.

Як повідомили 13 березня у міській раді, на сьогодні вже 2187 маріупольців загинули від атак з боку РФ. За останню добу відбулося щонайменше 22 бомбардування мирного міста. На Маріуполь скинуто вже близько 100 авіабомб.

«Окупанти цинічно та цілеспрямовано б’ють по житлових будинках, місцях скупчення людей, вщент руйнують дитячі лікарні та повністю знищують міську інфраструктуру. Кожне бомбардування несе страшні руйнування та забирає головне, що є – життя мирних маріупольців», – повідомили у міськраді.

Нагадаємо, 12 березня із Запоріжжя через Бердянськ до Маріуполя вирушила колона гуманітарного вантажу. Вантажівки протримали 5 годин на блокпосту і вони досі не дістались місця призначення. По дорозі продукти, засоби гігієни та одяг нещадно розкрадають російські військові.

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