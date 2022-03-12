До оточеного російськими окупантами Маріуполя продовжує рухатись гуманітарний конвой. Людям везуть їжу, засоби гігієни та теплий одяг. Дорогою автомобілі з гуманітарною допомогою на кожному блокпості розкрадають росіяни. Попри це колона продовжує свій рух на порятунок людей.

За інформацією голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, один з конвоїв з гуманітарною допомогою, який рухався до Маріуполя, на всьому шляху розкрадався росіянами.

«Гуманітарний конвой, що вирушив до Маріуполя, на всьому шляху слідування, який контролюється російськими військами, на кожному блокпосту до населеного пункту Токмак розкрадався російськими окупантами, які насильно вилучали продукти харчування, одяг, предмети особистої гігієни», – повідомив Старух.

У Токмаку російський патруль взяв конвой під супровід і станом на 18:00 було відмічено проходження головою колони населеного пункту Зеленівка в Приморському районі в напрямку Бердянська.

Міська рада Маріуполя водночас повідомила, що конвой з гуманітарною допомогою все ще прямує в напрямку Маріуполя.

«Незважаючи на важку дорогу гуманітарна допомога продовжує свій рух до Маріуполя, де в блокаді перебуває 400 тисяч людей. Вже відомо, що караван, в якому більше 60 одиниць транспорту, проїхав більшу частину погодженого маршруту. У складі гуманітарної допомоги 90 тонн продовольства та медикаментів, а також майже 50 автобусів для початку евакуації мирного населення Маріуполя», – вказано у вечірньому повідомленні Маріупольської міської ради.

Російські війська щодня обстрілюють Маріуполь вже 12 днів. Місто перебуває в оточенні, окупанти не дозволяють вивезти мешканців через гуманітарні коридори та блокують доставку їм гуманітарної допомоги. Відомо, що від атак російських терористів уже загинуло близько 1500 мирних мешканців Маріуполя. Через постійні обстріли людей не можуть ховати, їх скидають у братські могили.

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