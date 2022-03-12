Розпочалась сімнадцята доба боротьби українського народу з воєнною навалою російських загарбників.

За даними Генштабу ЗСУ, українські військові дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках. Російські військові деморалізовані, помічені групи дезертирів, які тікають у бік кордону.

Напередодні біля Запорізької АЕС українці ліквідували ще одного танкового командира РФ, знищили колону військової техніки на Харківщині, а на Сумщині бійці сил територіальної оборони захопили три російські танки та одну самохідну артилерійську установку (САУ).

Зазнаючи воєнних невдач, росіяни продовжують мститися українцям, бомбардуючи мирні міста. Продовжують тримати Маріуполь в облозі, у місті найгірша гуманітарна катастрофа на планеті. А на Миколаївщині окупанти під загрозою розстрілу не дозволили довезти вагітну до пологового будинку.

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