Ліквідований в Україні окупант Ніколай Шумицький

Українські військові ліквідували ще одного російського танкового командира – старшого лейтенанта Ніколая Шумицького. Він був серед окупантів, які захопили Запорізьку атомну електростанцію. Про це 11 березня повідомили російські ЗМІ з посиланням на мера Іркутська Руслана Болотова.

«Не допустив її (АЕС) захоплення ціною власного життя. Ніколай висунувся у танку з укриття під прицільним вогнем супротивника. Був підбитий, але позицій не здав», – заявив Руслан Болотов.

27-річний командир танкової роти, cтарший лейтенант Ніколай Шумицький родом з Іркутська, брав участь у військових операціях з 2018 року.

Нагадаємо, 4 березня російські загарбники обстріляли Запорізьку АЕС, там сталася пожежа. З того дня АЕС перебуває під контролем окупантів. За даними Генштабу ЗСУ, за час повномасштабного вторгнення РФ українці ліквідували понад 12 тис. російських військових.

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