Запорізька АЕС залишається під контролем російських окупантів
До теми
Станом на ранок п'ятниці, 4 березня, Запорізька АЕС перебуває під контролем окупантів. Унаслідок нічної атаки окупаційних військ РФ на АЕС пошкоджена оббудова реактора одного з енергоблоків, однак це не впливає на його безпеку. Змін радіаційного стану наразі не зафіксовано.
«Адмінкорпус ЗАЕС та прохідна на станцію – під контролем окупантів. Персонал станції продовжує працювати на енергоблоках, забезпечуючи стабільну експлуатацію ядерних установок. Радіаційний фон у нормі», – повідомив «Енергоатом» вранці 4 березня.
На жаль, є загиблі та поранені серед українських захисників станції.
«Енергоблоки ЗАЕС зберігають цілісність, наявні ушкодження оббудови реакторного відділення енергоблока № 1, які не впливають на безпеку енергоблока. Системи та елементи, важливі для безпеки АЕС, перебувають в працездатному стані. Змін радіаційного стану на поточний час не зафіксовано», – йдеться в повідомленні Державної інспекції ядерного регулювання України у п’ятницю вранці, 4 березня.
Стан енергоблоків:
- Енергоблок № 1 – планово-попереджувальний ремонт,
- Енергоблоки №№ 2, 3 – відключено від мережі та проводиться розхолодження ядерних установок,
- Енергоблок № 4 – у роботі, електрична потужність 690 МВт,
- Енергоблоки № 5, 6 – проводиться розхолодження ядерних установок.
«Наразі майданчик Запорізької АЕС захоплений військовими силами Російської Федерації. Оперативним персоналом контролюється стан енергоблоків та забезпечується їх експлуатація відповідно до вимог технологічних регламентів безпечної експлуатації», – повідомили в інспекції.
Також зазначається, що фахівці Держатомрегулювання та Державного центру з ядерної та радіаційної безпеки підтримують зв’язок з керівництвом Запорізької АЕС.
Нагадаємо, вночі 4 березня через обстріли російських окупантів виникла пожежа на Запорізькій атомній електростанції, розташованій в місті Енергодар. Станом на 6:20 пожежу вдалося загасити, жертв та постраждалих немає.
Хроніки вторгнення Росії. День дев’ятий – у прямій трансляції ZAXID.NET