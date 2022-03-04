Станом на ранок п'ятниці, 4 березня, Запорізька АЕС перебуває під контролем окупантів. Унаслідок нічної атаки окупаційних військ РФ на АЕС пошкоджена оббудова реактора одного з енергоблоків, однак це не впливає на його безпеку. Змін радіаційного стану наразі не зафіксовано.

«Адмінкорпус ЗАЕС та прохідна на станцію – під контролем окупантів. Персонал станції продовжує працювати на енергоблоках, забезпечуючи стабільну експлуатацію ядерних установок. Радіаційний фон у нормі», – повідомив «Енергоатом» вранці 4 березня.

На жаль, є загиблі та поранені серед українських захисників станції.

«Енергоблоки ЗАЕС зберігають цілісність, наявні ушкодження оббудови реакторного відділення енергоблока № 1, які не впливають на безпеку енергоблока. Системи та елементи, важливі для безпеки АЕС, перебувають в працездатному стані. Змін радіаційного стану на поточний час не зафіксовано», – йдеться в повідомленні Державної інспекції ядерного регулювання України у п’ятницю вранці, 4 березня.

Стан енергоблоків:

Енергоблок № 1 – планово-попереджувальний ремонт,

Енергоблоки №№ 2, 3 – відключено від мережі та проводиться розхолодження ядерних установок,

Енергоблок № 4 – у роботі, електрична потужність 690 МВт,

Енергоблоки № 5, 6 – проводиться розхолодження ядерних установок.

«Наразі майданчик Запорізької АЕС захоплений військовими силами Російської Федерації. Оперативним персоналом контролюється стан енергоблоків та забезпечується їх експлуатація відповідно до вимог технологічних регламентів безпечної експлуатації», – повідомили в інспекції.

Також зазначається, що фахівці Держатомрегулювання та Державного центру з ядерної та радіаційної безпеки підтримують зв’язок з керівництвом Запорізької АЕС.

Нагадаємо, вночі 4 березня через обстріли російських окупантів виникла пожежа на Запорізькій атомній електростанції, розташованій в місті Енергодар. Станом на 6:20 пожежу вдалося загасити, жертв та постраждалих немає.

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