Після обстрілу росіян на Запорізькій атомній електростанції сталася пожежа

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) вирішило відкрити Центр інцидентів та надзвичайних ситуацій у зв’язку з пожежею на Запорізькій АЕС, що виникла внаслідок обстрілів російських військ.

«МАГАТЕ створює свій Центр інцидентів та надзвичайних ситуацій у режимі цілодобового реагування через серйозну ситуацію на Запорізькій атомній електростанції в Україні», – йдеться в повідомленні організації у Twitter.

У МАГАТЕ додали, що зв’язалися з українською владою, щоб дізнатися про ситуацію на ЗАЕС.

«Україна повідомила МАГАТЕ, що пожежа на майданчику Запорізької атомної електростанції не вплинула на «основне» обладнання, персонал станції вживає пом’якшувальних заходів», – повідомили в агентстві.

Нагадаємо, вночі 4 березня через обстріли російських окупантів виникла пожежа на Запорізькій атомній електростанції, розташованій в місті Енергодар. Станом на 6:20 пожежу вдалося загасити, жертв та постраждалих немає.

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