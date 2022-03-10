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Збройні сили України ліквідували командира полку РФ полковника Андрія Захарова під час бою під Броварами вранці четверга, 10 березня. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

«Під час ведення бойових дій в Броварського району Київської області зазнала значних втрат в особовому складі та техніці батальйонно-тактична група (БТГр) 6 танкового полку (Чебаркуль) 90 танкової дивізії Центрального військового округу. Зокрема, ліквідовано командира полку полковника А.Захарова», – вказано у повідомленні головного управління розвідки.

В результаті значних втрат БТГр 6-го танкового полку разом з БТГр 239-го танкового полку 90 танкової дивізії були змушені відступити та перейти до оборони.

Нагадаємо, що під час бою під Броварами українські військові знищили п'ять ворожих танків.

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