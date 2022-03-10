Бійці Збройних сил України контратакували підрозділи російських військ під Києвом, внаслідок чого було знищено 5 ворожих танків. Про це в ефірі телеканалу Рада розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

«Ніч була достатньо складна, але в цілому ми можемо говорити про те, що українська армія зробила контратаку під Києвом. Ми підбили п’ять танків…Зранку в Києві на західній околиці чути було артилерійські бої. Ми розуміємо, що зараз там відбуваються бої», – розповів він.

За словами Денисенка, поки що більш детальної інформації немає.

Водночас у Telegram журналіст Андрій Цаплієнко опублікував інформацію про те, що просування російської колони зупинено на Броварському напрямку під Києвом. Результат спільних дій 72-ої бригади та бійців полку «Азов».

Водночас як повідомляє Генштаб ЗСУ зранку 10 березня, упродовж двох останніх діб українські бійці знищили чотири штурмовики Су-25 та два вертольоти противника. У Генштабі заявили, що противник знизив темпи наступу, а особовий склад противника деморалізований. Зазначається, що значно збільшилась кількість дезертирства та мародерства з боку окупантів.

Крім того, українські бійці стримують наступ окупантів у Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського напрямку. Захищають Харків та Охтирку. Основні зусилля зосередили на недопущенні просування росіян у південно-східному напрямку. Триває кругова оборона Маріуполя.

Триває прикриття держкордону з Білоруссю. Військові тримають оборону Чернігова та стримують окупантів від просування у напрямку Києва. У столиці українські угруповання у постійній готовності до відбиття наступу, наразі вони утримують визначені оборонні рубежі.

На Південному напрямку противника стримують у напрямку міст Кривий Ріг, Миколаїв, Вознесенськ, а також у напрямку Нововоронцовки на Херсонщині.

На інших напрямках угруповання військ проводять стабілізаційну операцію та виконують завдання територіальної оборони. Так, Повітряні сили ЗСУ відбивають ракетно-бомбові удари та знищують засоби повітряного нападу окупантів.

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