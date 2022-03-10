У ДСНС також показали фото наслідків бомбардування росіянами мирних українських міст

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій показали, як рятувальники виймають детонатор з авіаційної бомби. Відповідне відео опубліковано на сторінках ДСНС у соцмережах.

«Упродовж 9 березня розрахунками групи піротехнічних робіт та підводного розмінування ДСНС здійснювались роботи з виконання 22 заявок щодо розмінування, які надійшли від мешканців міста Чернігова», – йдеться в дописі.

Російські війська 9 березня скинули кілька авіабомб на дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі. Усі корпуси медзакладу були зруйновані вщент. Щонайменше 17 людей дістали поранення, в тому числі вагітні жінки. Президент Володимир Зеленський назвав авіаналіт «остаточним доказом геноциду українців». Загалом, у заблокованому росіянами місті за два тижні війни внаслідок обстрілів загинули щонайменше 1170 мирних мешканців.

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