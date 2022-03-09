16-річний чемпіон України з самбо Артем Прийменко загинув під час бомбардування Сум російськими ракетами

Унаслідок авіаударів російських ракет по місту Суми загинув 16-річний чемпіон України з самбо Артем Прийменко та п’ятеро членів його сім’ї. Окупанти обстріляли приватний житловий сектор. Загалом загинули 22 людини.

«Сьогодні в ночі під час авіаударів російськими військами по житлових районах мирного населення у місті Суми на вулиці Роменській загинув Прийменко Артем 2006 р.н. – неоднаразовий чемпіон чемпіонатів України з боротьби самбо», – повідомив 8 березня у Facebook тренер Артема Євген Леоненко.

Вся сім'я Артема Прийменка загинула під час бомбардування росіянами Сум (фото Facebook)

Тренер уточнив, що разом із 16-річним спортсменом загинули його тато, мама, бабуся та два молодші брати.

«Велике горе для родини самбістів, родичів та для нас усіх», – написав Євген Леоненко.

За даними голови Сумської ОВА Дмитра Живицького, 8 березня російська бомба прилетіла на приватний будинок на вулиці Роменській і знищила його вщент. У будинку було дев’ять людей, всі загинули.

Загалом шість будинків зруйновані вщент. Загинули 22 людей, зокрема, троє троє дітей.

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