Від початку чотирнадцятого дня війни, 9 березня, росіяни продовжували обстрілювати військові та цивільні об'єкти України.

Збройні сили України давали гідну відсіч. Зокрема, вони розбили дві батальйонні тактичні групи ворога і ліквідували підполковника Юрія Агаркова.

Російська економіка продовжила своє падіння, Велика Британія не дозволила своїм військовим воювати в Україні, а США так і не визначились, що робити з передачею винищувачів для України.

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