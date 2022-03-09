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фото з відкритих джерел
Хроніки опору. День чотирнадцятий
Онлайн-трансляціяZAXID.NET, 0
фото з відкритих джерел
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Від початку чотирнадцятого дня війни, 9 березня, росіяни продовжували обстрілювати військові та цивільні об'єкти України.
Збройні сили України давали гідну відсіч. Зокрема, вони розбили дві батальйонні тактичні групи ворога і ліквідували підполковника Юрія Агаркова.
Російська економіка продовжила своє падіння, Велика Британія не дозволила своїм військовим воювати в Україні, а США так і не визначились, що робити з передачею винищувачів для України.
ZAXID.NET у режимі онлайн стежить за розвитком подій. Щоб мати можливість переглядати трансляцію, необхідно вимкнути AdBlock.
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