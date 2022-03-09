Британським військовослужбовцям заборонили їхати в Україну для боротьби з агресією Росії. В іншому випадку на солдатів очікують дисциплінарні та адміністративні наслідки, пише The independent з посиланням на британське Міністерство оборони.

Відповідне застереження з’явилося на тлі чуток про те, що четверо службовців поїхали з країни, щоб взяти участь у російсько-українській війні.

«Усім військовим заборонено виїжджати в Україну до подальшого розпорядження. Стосується незалежно від того, перебуває боєць у відпустці чи ні», – зазначили у відомстві.

Службовцям, які все-таки поїдуть в Україну, загрожують дисциплінарні та адміністративні наслідки.

У відомстві нагадали, що Велика Британія має обмежену консульську підтримку в Україні, і навряд чи зможе запропонувати допомогу комусь у країні.

Нагадаємо, що Україна формує інтернаціональний легіон з добровольців, які хочуть воювати проти Росії. До його складу, зокрема, долучилися чеченці, а для канадців вже створили окремий підрозділ. За різними даними, в Україні воюють до 40 тис. іноземців. Про те, як іноземцям приєднатися до інтернаціонального легіону – читайте тут.