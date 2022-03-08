Іраклій Окруашвілі доєднався до Інтернаціонального легіону

Колишній міністр оборони Грузії Іраклій Окруашвілі доєднався до лав добровольців, аби захищати Україну. Про це повідомляють у Міністерстві оборони України.

«Іраклій Окруашвілі в Україні разом з грузинськими добровольцями допомагає нам боротися з російськими окупантами!», – йдеться в повідомленні.

КОЛИШНІЙ МІНІСТР ОБОРОНИ ГРУЗІЇ Іраклій Окруашвілі в Україні разом з грузинськими добровольцями допомагає нам боротися з російськими окупантами!

pic.twitter.com/JRQgHcxHlO — Armed Forces (@ArmedForcesUkr) March 8, 2022

Іраклій Окруашвілі очолював міноборони Грузії у 2004-2006 роках. Перед цим був на посаді міністра внутрішніх справ.

«Я, напевно, і уявити не міг, що у 48 років боротимуся за свободу Грузії в Україні зі зброєю в руках. Ті, кому так підказує серце, хто знає ціну свободи, і ті, хто, щонайменше, може користуватися автоматом Калашникова. Тепер ви повинні допомогти Грузії тут – в Україні», – написав Окруашвілі раніше у Facebook.

Нагадаємо, що до Інтернаціонального легіону в Україні уже долучилося декілька тисяч іноземних громадян.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні створюється Міжнародний легіон територіальної оборони у складі іноземців, які бажають приєднатися до опору російським окупантам та захисту світової безпеки.

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