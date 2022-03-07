В Україну прямують досвідчені ветерани та добровольці з 52 країн світу

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що захищати Україну від російських окупантів їдуть уже близько 20 тисяч іноземних добровольців.

Міністр назвав це безпрецедентною мобілізацією іноземців. Так, до України їдуть добровольців з 52 країн світу, передає «Громадське».

«Мобілізація вільних людей світу просто вражає. До нас прямують досвідчені ветерани та добровольці з 52 країн світу. Це їхнє бажання. Ми їх не наймали, не стимулюємо нічим. Це їхнє бажання воювати на боці добра», — повідомив міністр.

Дмитро Кулеба зауважив, що не може розголошувати розподіл добровольців за країнами, а також дані про те, хто вже прибув до України.

У перші дні нападу військ РФ на Україну президент України Володимир Зеленський закликав небайдужих іноземців звертатися в посольства України в їхніх країнах і пропонувати свою допомогу, оскільки війна Україні несе загрозу всій Європі. З іноземців в Україні створюється інтернаціональний легіон тероборони.

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