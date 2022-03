Президент Володимир Зеленський закликав іноземних військових приїжджати в Україну, щоб разом з українцями боротись з російською армією.

ZAXID.NET склав покрокову інструкцію для іноземців, які хочуть допомогти Україні в боротьбі з російською агресією/ We have made step-by-step instructions for foreigners, who want to help Ukraine to fight against Russian aggression.

Хто може приїхати воювати в Україну?

Згідно з законом України «Про військовий обов’язок і військову службу», іноземці можуть бути прийняті на військову службу до Збройних Сил України за контрактом на посади рядового, сержантського і старшинського складу.

На військову службу за контрактом приймаються раніше не судимі іноземці, які законним чином потрапили в Україну відповідають таким вимогам проходження військової служби:

підходять за віком;

придатні до військової служби за станом здоров’я;

мають достатній рівень фізичної підготовки.

Як приїхати в Україну, щоб брати участь у війні?

Спочатку необхідно зателефонувати до посольства України у вашій країні та спитати, які документи необхідно мати з собою. Загалом вам точно знадобляться паспорт та документи, що посвідчують військовий досвід.

З усіма документами треба явитись у посольство України, де написати заяву про вступ у Збройні Сили України (зразок та роз’яснення вам наддадуть у посольстві).

У посольстві вам наддадуть всю інформацію та перелік речей і екіпіровку, які необхідно з собою взяти. Українські дипломати у вашій країні допоможуть вам дістатися до України.

Що робити після прибуття в Україну?

Після того, як приїдете в Україну, вам треба буде написати заяву у вступ до Іноземного легіону територіальної оборони України. Вас скерують воювати проти Росії пліч-о-пліч з українськими військовими. Це все.

***

Eng:

Who can come to fight in Ukraine?

Foreigners may be recruited for military service in the Armed Forces of Ukraine. Foreigners, who have legally entered Ukraine, have to meet the following requirements:

• age-appropriate;

• fit for military service due to health condition;

• have a sufficient level of physical training.

How to come to Ukraine to take part in the war?

First you need to call the Embassy of Ukraine in your country and ask what documents you need to have with you. In general, you will definitely need a passport and documents proving military experience.

Then take all documents and go to the Embassy of Ukraine, where you’ll write an application to join the Armed Forces of Ukraine (a sample and explanation will be provided to you at the embassy).

The embassy will give you all the information and a list of things and equipment that you need to take with you. Ukrainian diplomats in your country will help you get to Ukraine.

What to do after arriving in Ukraine?

After arriving in Ukraine, you will need to write an application to join the Foreign Legion of Territorial Defense of Ukraine. Then you’ll be directed to fight against Russia side by side with the Ukrainian military. That's all. Glory to Ukraine!