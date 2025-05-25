Українські військові, які повернулися з російського полону 25 травня 2025 року, викидають у смітники тюремний одяг. Україна та Росія у три етапи провели обмін військовополоненими у форматі «1000 на 1000», про який 16 травня домовилися у Стамбулі. Під час третього етапу обміну з полону визволили 303 захисників. Частина з них перебувала в неволі з 2022 року. Це представники рядового та сержантського складу, які воювали на Донеччині, Луганщині, Запоріжжі, Харківщині, Сумщині та Чернігівщині. Додамо, що у межах першого етапу обміну додому повернулися 120 цивільних заручників, серед яких троє жінок.

Фото з Facebook-сторінки Володимира Зеленського