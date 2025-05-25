До України повернулися ще 303 полонених військових

У неділю, 25 травня, до України з російського полону повернулися ще 303 військовослужбовців. Українці повернулися в межах третього етапу обміну «1000 на 1000», про який Україна домовилася з Росією під час переговорів у Стамбулі.

Про повернення українських захисників повідомив президент України Володимир Зеленський.

«303 українських захисники вдома. Третю частину обміну в форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині, завершено. Сьогодні повертаються воїни нашої армії, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту», – повідомив президент.

У пресслужбі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими уточнили, що до України також повернулися бійці ВМС та Повітряних сил та ТрО. Усі повернені оборонці – чоловіки, представники рядового та сержантського складу.

Повернені військові воювали на:

Донеччині

Луганщині

Запоріжжі

Харківщині

Сумщині

Чернігівщині

Усі визволені військовополонені отримають медичну допомогу та реабілітацію. Також звільнені оборонці отримають виплати грошового забезпечення та одноразову матеріальну допомогу.

«Триденний обмін “1000 на 1000” став шостим обміном цього року та 65-им від початку повномасштабного вторгнення. Загалом в межах перемовного процесу та обмінів з березня 2022 року Координаційним штабом визволено 5757 українських громадян. Ще 536 українців вдалося повернути поза обмінами», – повідомили у пресслужбі Коордштабу.

Обмін полоненими «1000 на 1000» – що відомо

16 травня у Стамбулі відбулися перші за три роки прямі переговори делегацій України та Росії щодо припинення вогню. Жодного реального прогресу на шляху до миру домогтися не вдалося, проте сторонам вдалось домовитись про обмін військовополоненими у форматі «1000 на 1000». Того ж дня міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Україна працює над деталями реалізації цього процесу.



Уже 23 травня відбувся перший етап масштабного обміну з Росією – додому повернулись 270 українських військовополонених та 120 цивільних заручників, серед яких троє жінок.

Зауважимо, про завершення першого етапу великого обміну полоненими спершу повідомив президент США Дональд Трамп, хоча офіційного підтвердження на той час не було.

Другий етап відбувся у суботу, 24 травня – тоді до України повернулися 307 захисників. З полону повернулися військові ЗСУ, зокрема ДШВ, СБС, Військово-морських Сил, Сил ТрО, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.