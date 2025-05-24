За два дні Україна повернула 697 людей

У суботу, 24 травня, Україна та Росія продовжили масштабний обмін полоненими у форматі «1000 на 1000», про який сторони домовились під час переговорів у Стамбулі. З російської неволі нині повернули ще 307 українських оборонців. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Ще 307 українських захисників удома. Сьогодні другий день обміну у форматі “1000 на 1000”, про який вдалося домовитись у Туреччині. Тільки за ці два дні вже повернули 697 людей. Завтра очікуємо продовження», – ідеться в повідомленні.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, що на рідну землю повернулись військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, СБС, Військово-морських Сил, Сил ТрО, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України. З окремих підрозділів та військових частин полонених вдалося визволити вперше.



«У нинішньому обміні повертаються на Батьківщину 27 захисників Маріуполя. Усі 307 визволених оборонців – чоловіки, представники рядового та сержантського складу», – ідеться в повідомленні.

Зустріч звільнених з полону українців 24 травня (Фото Володимир Зеленський/Telegram)

Військовослужбовці боронили Україну на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак додав, що деякі військові перебували у ворожому полоні з 2022 року.

Омбудсман Дмитро Лубінець розповів, що наймолодшому звільненому захиснику – 25 років, найстаршому – 61 рік. Низка захисників, на жаль, мають хвороби та поранення.

Лубінець також поділився відео телефонної розмови військового Дмитра, який понад рік пробув у полоні, з мамою. Вдома захисника чекає маленький син.

Обмін полоненими «1000 на 1000» – що відомо

16 травня у Стамбулі відбулися перші за три роки прямі переговори делегацій України та РФ щодо припинення вогню. Жодного реального прогресу на шляху до миру домогтися не вдалося, проте сторонам вдалось домовитись про обмін військовополоненими у форматі «1000 на 1000». Того ж дня міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна працює над деталями реалізації цього процесу.



Уже 23 травня відбувся перший етап масштабного обміну з Росією – додому повернулись 270 українських військовополонених та 120 цивільних заручників, серед яких троє жінок.

Зауважимо, про завершення першого етапу великого обміну полоненими спершу повідомив президент США Дональд Трамп, хоча офіційного підтвердження на той час не було.