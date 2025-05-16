Рустем Умєров дав пресконференцію за результатом переговорів із Росією

Найближчим часом Україна та Росія можуть провести обмін військовополоненими у форматі «1000 на 1000». Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, який був головою української делегації у Стамбулі у п’ятницю, 16 травня, передає «Суспільне».

Умєров розповів, що під час переговорів, які завершилися за менш ніж дві години, українська та російська делегації обговорили потенційну зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Владіміра Путіна. Водночас делегати обговорили обмін, який може відбутися найближчим часом.

За словами Рустема Умєрова, йдеться про обмін військовополоненими у форматі «1000 та 1000».

«Ми знаємо дату (обміну – ред.), але поки не будемо говорити її», – повідомив Умєров.

Інформацію про обмін військовополонених у форматі «1000 на 1000» також підтвердив голова російської делегації Мєдінскій.

Інші деталі щодо українсько-російських переговорів у Стамбулі міністр оборони пообіцяв розповісти пізніше. Як пройшли переговори України та Росії у Туреччині, читайте тут.

Нагадаємо, останній обмін полоненими відбувся 6 травня – тоді України повернула з російського полону 205 захисників.